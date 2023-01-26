İlçeye bağlı Başakçay köyüne ulaşımı sağlayan kara yolu sel felaketinde büyük zarar görerek ulaşıma kapanmış, daha sonra ise tamamen yıkılmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda köprünün yapımı devam ediyor.

Köy muhtarı Harun Bakır, sel felaketinde köprünün yıkıldığını hatırlatarak, "İl Özel İdare ekipleri ve diğer kurumlar ile devletimiz o tarihten beri yanımızda. Yolun zarar gören bölümleri en kısa zamanda düzeltildi, yolumuz açıldı ancak selde yıkılan köprünün olduğu bölümde ulaşım servis yolundan sağlanıyor." dedi.

Köprünün yapımında sona yaklaşıldığını anlatan Bakır, "Ayakları daha önce tamamlanan köprünün tabliyeleri de yerleştiriliyor. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz, Kaymakamımız, il ve ilçe özel idare ekipleri ile emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.