Geçen yıl hırsızlık, kaçakçılık, kasten öldürme ve dolandırıcılık başta olmak üzere 111 olayı aydınlatan JASAT, suçlara karıştığı iddia edilen 223 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 33'ü tutuklandı, 190'ı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 11 tüfek, 1700 litre kaçak akaryakıt, 14 tabanca, 92 tüp yılan zehri, 1 uçaksavar, 1 keskin nişancı tüfeği, 47 gram uyuşturucu, 198 sahte banknot, 1 kilogram sahte külçe altın, 27 tarihi nitelikteki sikke, 625 fişek ve 1638 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çalınan 232 kilogram bakır, 2 televizyon, 2 bisiklet, 2 motosiklet, 2 cep telefonu, 665 metre enerji nakil kablosu, 121 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan da bulunarak sahiplerine teslim edildi.