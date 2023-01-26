Güneydoğu Anadolu bölgesinde turizm için önemli bir durak olan tarihi Mardin'de geçtiğimiz yıl ocak ayında kar yağışı etkiliydi.

Kentte bu yıl aynı dönemde sıcak havalar etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Mardin’de kar yağışının olmadığını belirten Bülent Kalın, “Geçen yıl çok kar yağmıştı bu yıl hiç yağmadı. Türkiye genelinde bir yağış sorunu var. Bu yıl kar yağmadı hatta yağmur bile yağmadı” dedi.

Uğur Kalın ise "Mardin’e uzun zaman kar yağmamıştı, geçen yıl güzel bir kar görmüştük. Mardin’in tarihi yerleri beyaza bürünmüştü ancak şimdi kar yağmadı. 2023 yılının ocak ayını bitirmek üzereyiz ama kar yağmadı” diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]