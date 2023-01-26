Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 1 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 2 şüphelinin kaçak sigara ve makaron satışı yaptığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kilogram tütün, 170 bin kaçak sigara ve 1 milyon makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin Kaçakçılık
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