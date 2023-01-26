İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 2 şüphelinin kaçak sigara ve makaron satışı yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 20 kilogram tütün, 170 bin kaçak sigara ve 1 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.