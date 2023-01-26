Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki motosiklet ile U.D. kontrolündeki motosiklet, Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde yan yana aynı istikamete seyir halindeyken, yol kenarında ismi ve plakası öğrenilemeyen atık toplayıcısının motosikletine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletlerdeki sürücüler ve yolcu olarak bulunan Z.A. yaralandı.

Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.