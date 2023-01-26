İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde ilk defa açılan uygulama kapsamında, 7 alana ilişkin 14 atölyede öğrencilere ders veriliyor.

Müzik, akıl oyunları, resim, robotik kotlama, İngilizce, matematik ve çocuklar için felsefe eğitimleri gören öğrenciler, iki farklı alanda toplam 32 saat eğitim alabilecek.

200 öğrencinin katıldığı kış okulu, iki haftalık eğitimin ardından tamamlanacak.