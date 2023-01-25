Doğukent Mahallesi'nde yaşayan Metin ve Naciye D.'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Anahtarla girdikleri evde Metin ve Naciye D. çiftini hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.