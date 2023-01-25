İlçeye bağlı Örnek köyünde yaşayan Rizvan ve eşi Perihan Morgül, gece geç saatlerde evin dışında sesler duydu.

Bunun üzerine balkona çıkan Morgül çifti, bahçedeki hurma ağacına çıkmış ayıyı farketti.

Morgül çifti, izlemeye başladıkları ayıyı cep telefonuyla da kaydetmeye başladı.

Rizvan Morgül'ün yöresel ağızla "Bu kadar büyük bir şey olur mu?", eşinin ise "Bırak kırsın, yesin de seyredelim onu" dediği görüntülerde, ayı bir süre sonra ağaçtan inerek uzaklaşıyor.