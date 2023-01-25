Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Selami A., ilçeye bağlı Yoğunoluk köyü Sarısekiler mevkisinde kayalıklardan düşerek yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma neticesi Selami A.'ı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Selami A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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