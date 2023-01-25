Artvin’in Borçka ilçesi Karşıköy köyünde 2005 yılında hizmete giren Muratlı Barajı, bu kez su sporları etkinliğine ev sahipliği yaptı.



Kaymakamlık tarafından baraj gölü üzerinde düzenlenen 'Su Sporları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.



"Durgun su kanosu, su kayağı, su yatağı, tekne turu"



Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, durgun su kanosu, su kayağı, su yatağı, tekne turu gibi etkinliklerle baraj gölünde eğlenceli saatler geçirdi. İlk kez düzenlenen etkinliğe, üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerinden yaklaşık 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler, baraj gölü üzerindeki 'zipline' hattını kullanıp adrenalin dolu dakikalar yaşayarak stres atarken, suya düşenler de kayıtlara geçti.





Güvenlik amacıyla 112 sağlık ekibi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu etkinliğe, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Belediye Başkanı Ercan Orhan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Contarlı, Artvin’in güzelliklerini öğrencilerle buluşturmak için bu tarz şenlikler düzenlediklerini söyledi.

Contalı, "Geleneksel olarak ilki olarak Karşı Köy Baral Gövdesi üzerinde kış ortasında şenliği düzenledik ve gelecek yıl da temmuz ayında devamı olacak. Barajlar şehri Artvin’de bu fırsatı değerlendirmek isteyerek bu yıl ilk kez Su Sporları Şenliği düzenledik" dedi.



Karşı Köy Muhtarı Mehmet Kocaman ise, “Su sporunun yapıldığı alanda çay fabrikamız ile evlerimiz vardı. Yaklaşık 2 bin aile barınıyordu. Şimdi su sporları ile doğa ve sporseverlerin yeni adresi Karşı Köy Muratlı Barajı gövdesi ve etrafındaki doğası oldu” ifadelerini kullandı.