Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yarın gerçekleştirilemeyecek.
Muğla'da hava şartları Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferlerinin yapılmasına engel oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü Muğla
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