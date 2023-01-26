Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da trafik kazası: 1 yaralı
Yalova’nın Altınova ilçesinde cip ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Okullar Caddesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü S. P. aracında sıkıştı. Yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
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