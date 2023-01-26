Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'teki baca yangını korkuttu
Bilecik'te 2 katlı bir evin bacasında çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Cihangir Sokak üzerinde 2 katlı bir evin bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar 112'yi arayarak haber verdi.
Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın büyümeden söndürülürken apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.
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