Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de sosyal konut kuraları çekildi
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi.
Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde yapılacak 3 bin 150 konut için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kura töreni düzenlendi.
Kurada ismi çıkanlar duygusal anlar yaşadı.
Hak sahibi Osman Uçar, ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu söyledi. Uçar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ayten Demirtaş da ismi açıklandığında çok duygulandığını belirtti.
Kura çekimlerinin yarın da aynı yerde devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Sosyal Konut Projesi Denizli
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