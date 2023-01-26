Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da hareket halindeki araçtan düşen kadın yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hareket halindeki araçtan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
R.E. idaresindeki panelvana binen F. E. (50), araç hareket halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle açılan kapıdan düştü.
Kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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