Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da sis etkili oldu
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da kent merkezi ile D765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkiindeki kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.
Etiketler: Kastamonu
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