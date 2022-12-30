Valilik Toplantı Salonu'ndaki tanıtımda konuşan Vali Ziya Polat, Yozgat ile ilgili çok sayıda kitabın olduğunu ancak hepsinin bir arada yer aldığı külliyat şeklinde kaynağın bulunmadığını söyledi.

Yapılan istişareler sonunda 1,5 yıl önce 3 ciltlik bir kitap hazırlanması için çalışma başlatıldığını belirten Polat, "Yozgat'ın tarihi, kültürü, doğası, turizmiyle 4 ciltten oluşan kitap hazırlandı. Yozgat'ı toplu bir kaynak haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kitapları, üniversitelere, kütüphanelerimize ulaştırma niyetindeyiz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da kitabın hayırlı olması temennisinde bulundu.