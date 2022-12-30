Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
H.K'nin kullandığı otomobil, Yakınca Mahallesi Galericiler Sitesi Önü'nde Ş.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Ardından otomobil, kontrolden çıkaracak E.A. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Malatya
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