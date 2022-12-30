Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
[Fotograf: AA]
Karabük'te Tarım Kredi Kooperatifi Kayabaşı şubesi açıldı.
Kooperatif Market'in Kayabaşı şubesinin açılışına, Vali Fuat Gürel ile il müdürleri katıldı.
İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından yapılan duanın ardından Kooperatif Market'in açılış kurdelesini protokol üyeleriyle kesen Vali Gürel, vatandaşlarla marketi gezerek fiyatlar hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Karabük
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