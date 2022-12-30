Kars'ta kar yağışın ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de çeşmeler dondu, vatandaşlar araçlarını halı ve branda ile örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Soğukların etkisiyle Acısu Deresi'nin yüzeyi de tamamen buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, bu sene henüz yeteri kadar kar yağmadığını belirterek, "Hava sıcaklıkları geceleri eksi 12 dereceye düşüyor. İnşallah yakın zamanda kar yağışı olur" dedi.

Ardahan

Termometrelerin gece sıfırın altında 17 dereci gösterdiği Ardahan'da da buzlanmalar meydana geldi.

Araç camları buzlandı, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.