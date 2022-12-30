Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 16:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
FETÖ üyeliğinden aranan hükümlü gardıropta yakalandı
[Fotograf: DHA]
Düzce'de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası olan Taner Yiğit, polisin evine yaptığı baskında gardıropta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Yiğit'in, şehir merkezindeki evinde olduğu bilgisine ulaştı.
Eve giden polis, Yiğit'in evde olup olmadığını sordu. Yakınları Yiğit’in evde olmadığını söyledi. Bir süre sonra arama kararıyla eve giden polis ekipleri, Yiğit'i gardırobun içinde yakaladı.
Gözaltına alınan Taner Yiğit, işlemlerin ardından Düzce Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Etiketler: Düzce FETÖ Terörle Mücadele
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