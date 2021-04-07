Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da bir köy ve mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Küçüksu köyü merkezi ve Karaş köyü Kuş Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanacak.
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