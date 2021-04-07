Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinden tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolunda Sena Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Ömer G. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Sena Y. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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