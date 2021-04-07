İzmir'den İstanbul yönüne giden otobüsteki iki yolcunun şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı yapıldı. Yolcu almak için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminaline giren otobüsün bulunduğu bölgeye, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekibi gören şüpheliler M.C.K ile E.S, kaçmaya başladı. Terminaldeki kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin valizlerinde yapılan incelemede cips ambalajlarının içine yerleştirilmiş 709 gram metamfetamin ile 9 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.