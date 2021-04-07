Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da cips paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde, valizlerinden cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'den İstanbul yönüne giden otobüsteki iki yolcunun şüpheli davranışlarda bulunduğu ihbarı yapıldı. Yolcu almak için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminaline giren otobüsün bulunduğu bölgeye, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ekibi gören şüpheliler M.C.K ile E.S, kaçmaya başladı. Terminaldeki kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin valizlerinde yapılan incelemede cips ambalajlarının içine yerleştirilmiş 709 gram metamfetamin ile 9 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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