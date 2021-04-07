İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, istihbarat çalışması sonucu jandarma ekipleri merkeze bağlı bir köyde içinde D.T. ve D.K.'nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramada tarihi nitelikte 282 sikke, 13 obje, dedektör, akü, tüfek, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.