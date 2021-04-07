Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda tarihi nitelikte çok sayıda sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, istihbarat çalışması sonucu jandarma ekipleri merkeze bağlı bir köyde içinde D.T. ve D.K.'nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.
Otomobilde yapılan aramada tarihi nitelikte 282 sikke, 13 obje, dedektör, akü, tüfek, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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