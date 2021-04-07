Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 36 bin büyükbaş hayvana şap ve LSD aşısı yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 36 bin büyükbaş hayvana şap ve Nodüler Ekzantem (LSD) aşısı yapılacak.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılama çalışmaları devam ediyor.
Veteriner hekimleri tarafından yürütülen çalışmalarda il genelinde 36 bin hayvanın aşılanmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Hayvan hastalıkları ve zararları ile mücadele programı kapsamında Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi kapsamında 17 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar şap ve LSD aşılama çalışmaları devam etmektedir."
Etiketler: Hayvancılık Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Haberler
- 18:57
- 18:38
- 18:48
- 18:22
- 18:06
Sıradaki Haber
Kayseri'de hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz