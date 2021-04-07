Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılama çalışmaları devam ediyor.

Veteriner hekimleri tarafından yürütülen çalışmalarda il genelinde 36 bin hayvanın aşılanmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Hayvan hastalıkları ve zararları ile mücadele programı kapsamında Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi kapsamında 17 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar şap ve LSD aşılama çalışmaları devam etmektedir."