Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın demir boru yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde M.B.'nin kullandığı kamyona, sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesindeki boruların ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar uzandığı kazada, araçta bulunan 2 kişi sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ü.K. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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