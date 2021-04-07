Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda, Yusuf A. iradesindeki beton mikseri, Ramazan E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Fuat E., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fuat E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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