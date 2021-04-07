Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 132 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı belirlenen Kamışlı Mahallesi'ndeki 4 iş yerine baskın yaptı.
Adreslerde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 132 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
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