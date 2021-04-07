Koronovirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Ü.K. ve E.G, dışarı çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından sokakta gezerken yakalanan 2 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Karantinayı ihlal eden 2 kişi il merkezindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.