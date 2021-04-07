Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnebolu'da karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karantina ihlali yapan 2 kişi yurtta kalacak.
Koronovirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Ü.K. ve E.G, dışarı çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından sokakta gezerken yakalanan 2 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Karantinayı ihlal eden 2 kişi il merkezindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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