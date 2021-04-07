Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Aksu köyünde pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle tedbir alındı.
Karara göre, ilgili köyde yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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