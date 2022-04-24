Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan otomobilde ve çarptığı 4 araçta hasar oluştu.
İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil bağlantı yolunda Pendik istikametine giden otomobil, önce hafif ticari bir araca, ardından park halindeki 3 araca çarptı.
Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:35
- 03:27
- 04:03
- 03:04
- 03:55
Sıradaki Haber
Hakkari'de karla mücadele
Yükleniyor lütfen bekleyiniz