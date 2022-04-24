Kış boyunca kırsal kesimlerde ulaşım açısından mağduriyet yaşanmaması için özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, havaların ısındığı bu günlerde de yüksek rakımlardaki üs bölgesi ve yayla yollarının açılması için çaba gösteriyor.

Ekiplerin bu kapsamda Büyükçiftlik beldesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Mergezer Yaylası yolunun açılması için yürüttüğü çalışma, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karın sertleşmesinden dolayı ekiplerin ekskavatör yardımıyla ilerlemesi dikkati çekti.