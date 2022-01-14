Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta yolcu otobüsü kara saplandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta seyir halinde olan yolcu otobüsü, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kara saplandı.
Kars'ta bir yolcu otobüsü, Sarıkamış istikametinden Kars yönüne geldiği sırada Alisofu köyü yakınlarında kayarak kara saplandı.
Yolcuların kısa sürede araçtan tahliye edilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Otobüs Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Kars Otobüs
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