Kayseri Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sınırlarında riskli alan ilan edilen bölgeye 1000 konut yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı kararı ile riskli alan ilan edilen Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Battalgazi 2. etap çalışmasının başlayacağını duyurdu.

100 bin metrekare alanda başlayacak proje kapsamında 24 blok olacak şekilde, 2+1 85 metrekare 560 daire, 3+1 115 metrekare 440 daire olmak üzere toplam 1000 konut yapılacak.