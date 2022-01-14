Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dededağı Mahallesi'nde yasa dışı uyuşturucu madde ekimi yapıldığı bilgisi üzerine detaylı araştırma ve inceleme başlattı.

İlçede belirlenen 16 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 876 gram uyuşturucu madde, 19 kök halinde bitki, 4 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği ve 35 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.