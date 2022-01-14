Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Alleben Göleti yakınlarında mevcut karavan parkının karşısına ek olarak yapılan 10 bin metrekarelik karavan alanı yeni sezona hazırlanıyor.

Sezon sonuna kadar bitmesi planlanan yeni alan 35 karavan kapasiteli olacak.

Ek olarak yapılan kamp yerinde ücretsiz internet servisi, kafeterya gibi hizmetler de olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın döneminde turizm çeşitliliği konusunda çalıştay yaptıklarını söyledi.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olacağını belirten Şahin, "Hızlı bir şekilde göletin karşı tarafını organize ettik. Talebi görünce federasyon başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla bu talebe karşılık ikinci kısım çalışmasını yaptık. Şu anda 35 karavanın gelip aynı anda hizmet alacağı, karavan turizminin altyapı ve üst yapısı, telefonla internet hizmetleri, sağlanıyor" dedi.