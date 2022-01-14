Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık yaparken kameraya yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 28 bin lira değerinde altın çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da bir kuyumcu, dükkanına gelip müşteri gibi davranan ve fiyat soran 3'ü kadın 5 kişinin 28 bin lira değerinde altın çaldığını fark etti.
Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu olaya karışan şüphelilerin kente geldikleri otomobili belirledi.
Soruşturma ve teknik takip neticesinde aracın Kırıkkale'ye gittiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelisi 5 zanlıyı yakaladı.
Amasya'ya getirilen şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuyumcudaki hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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