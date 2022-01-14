Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazipaşa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Antalya Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnal Mahallesi Araplar mevkiindeki adreslere narkotik köpekleriyle düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Y.Ç. gözaltına alındı.
Otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi
Ekipler, ilçedeki D-400 kara yolunda durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Otobüste yolculuk yapan İ.M'nin ceketinin cebinde uyuşturucu bulundu, şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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