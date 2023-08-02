Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.08.2023 09:19

Kars’ta kızıl şahinler doğaya bırakıldı

Kars’ta tedavileri tamamlanan kızıl şahinler doğaya bırakıldı.

Kars’ta kızıl şahinler doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl şahinler, yeniden gökyüzüne kavuştu.

DKMP ekipleri tedavileri tamamlanan kızıl şahinleri yaşam alanlarına bırakırken, kızıl şahinler kısa sürede gözden kayboldu. DKMP 13. Bölge Müdürlüğü, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde yoğun emek veren Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalında görevli hocalarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
09:38
Enflasyon rakamları yarın açıklanacak
09:40
Kaçak getirilen 22 köpek otomobildeki gizli bölmede bulundu
09:31
Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar
09:30
7 yıldır aranan FETÖ'cü eski emniyet müdürü tutuklandı
09:23
Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı
2023 Durrow Korkuluk Festivali
2023 Durrow Korkuluk Festivali
FOTO FOKUS
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ