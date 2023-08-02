Kars’ta kızıl şahinler doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan kızıl şahinler, yeniden gökyüzüne kavuştu.



DKMP ekipleri tedavileri tamamlanan kızıl şahinleri yaşam alanlarına bırakırken, kızıl şahinler kısa sürede gözden kayboldu. DKMP 13. Bölge Müdürlüğü, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde yoğun emek veren Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalında görevli hocalarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.