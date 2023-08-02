Mardin'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, İbrahim K., çevrede bulunan arazisine yüksekten bakmak için bir inşaatın 4. katına çıktı. İbrahim K., inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan İbrahim K., kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Mardin’de toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.