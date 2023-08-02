Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı

T.D. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki süs ağaçlarını kıran araç orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü T.D. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.