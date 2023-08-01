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Güncel
İHA 01.08.2023 23:33

Mersin merkezli 3 ilde kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 3 ilde icra edilen kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 12 şahıstan 4’nün tutuklandığı, operasyonda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve fişeğin ele geçirildiğini bildirdi.

Mersin merkezli 3 ilde kaçak silah operasyonu: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mersin, Konya ve Adana illerinde organize bir şekilde kaçak silah ticareti yapan 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir.

Araştırma, fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonda şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 32 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 118 adet fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şahıs tutuklanmış, 8 şahsın adli işlemleri devam etmektedir” ifadeleri yer aldı. 

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