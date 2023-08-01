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Güncel
AA 01.08.2023 23:16

Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 2 gençten biri öldü

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 2 gençten biri öldü

Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokağı'nda, alkollü oldukları iddia edilen Doğan Ç., Y.E. ve M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan Ç. ve Y.E. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve yaralama şüphelisi M.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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