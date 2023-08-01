Konya’da şok uygulama: 180 polis ile 800 kişi kontrol edildi

Yaz mevsimi ile birlikte şehir merkezinde artan trafik yoğunluğuna karşı ve buna bağlı olarak araçların trafik kazalarına karışma oranının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri artırdı.



Merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde 10 noktada 180 polis ile yapılan uygulamada araçlar tek tek durdurularak sürücüler incelendi, araçlar aranırken, 800 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.



"Acil çıktım kask iş yerinde kaldı"



Denetimlerde motosiklet sürücüleri de durdurularak kask ve evrak kontrolü yapıldı. Bazı sürücülerin ise kask kullanmadıkları görüldü. Polisin "Neden kask takmadınız" sorusuna kasksız sürücü "Acil çıktım iş yerinde kaldı" diye cevap verirken, polis ekipleri, kaskın kaza anında sürücüleri büyük oranda koruduğunu hatırlattı. Uygulamalar aralıksız devam edecek Ekipler denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atacak eksiklikleri ve arızası bulunan araç ve motosikletleri özel olarak denetlerken kasksız ve teçhizatsız motosiklet kullanan sürücüleri uyardı. Değişik saatlerde ve noktalarda gerçekleştirilen uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.