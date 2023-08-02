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Güncel
İHA 02.08.2023 09:10

Hakkari'de cadde ve sokaklar yenileniyor

Hakkari Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hakkari'de cadde ve sokaklar yenileniyor

Hakkari Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda başlatılan aralıksız sürüyor.

Kentin en işlek sokaklarından biri olan Özdemirler Sokağı'nın `Sanat Sokağı'na dönüştürülmesinin ardından ekipler Kayacan Caddesi'nde yenileme çalışmaları başlattı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından zemini güçlendirmek ve sokaktaki su sızıntılarını önlemek için begonit taşı ile döşenen sokakta, yağmur ile yüzeysel suların drenajı için ise ızgara kanal yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık; sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi vatandaşın hizmetine sunduklarını belirterek, "2020-2023 Dönüşüm Programı çerçevesinde şehir merkezinde birçok mahalle yolunu sıcak asfaltla yenileyen, merkezdeki cadde ve sokaklara modern aydınlatma sistemi kuran belediye, 'Sanat Sokağı' uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Çarşı merkezi dışında şehrin en işlek caddelerinden biri olan Kayacan Caddesi, 'Sanat Sokağı’na dönüştürülüyor. Doğal granit özelliği olan begonit taşları ile yapılan Kayacan Caddesi'nin yeni bir görünüme kavuşmasını planlıyoruz" dedi. 

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