Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşakları 0-6. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 30-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde saat 20.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.