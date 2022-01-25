Karlıova-Bingöl yolunun 30-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşakları 0-6. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karlıova-Bingöl yolunun 30-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde saat 20.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
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