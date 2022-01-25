Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 08:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ulaşımın akmaması için çalışma yürütüyor.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı
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