Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı.

Vali Ömer Toraman, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29 Ocak’a kadar izinli sayılacağını belirterek, “Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.