Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, rakiplerinden daha çok pozisyona girdiklerini ancak bunları sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duygu geçişi yaşadıkları bir hafta olduğunu söyledi. Ligin güçlü kulübü Galatasaray'ı çok iyi futbolla 4-2 yendikten sonra, geçen hafta Alanyaspor karşısında hiç beklemedikleri çok ağır bir mağlubiyet aldıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Oyuncularım 90 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele etti. Savunma kısmını çok iyi yaptı. Hücum geçişlerinde zaman zaman işte bu duygu geçişinden sanırım aceleci davranıldı. Pas tercihlerini iyi kullanmadık. Üçüncü bölgede açıkçası istediğimiz kadar etkili olamadık. Rizespor'dan daha çok pozisyona girdiğimizi, daha çok topa sahip olduğumuzu düşünüyorum ama bunu maalesef sonuçlandıramadık. Bir puan aldık. Tabii bizim için 2 puan kayıp oldu. Özellikle kendi evimizde, şu süreçte hafta içi yaşadığımız mağlubiyet sonrası 3 puan alıp milli araya daha moralli girmek istiyorduk."

Oyuncularına mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, "İyi niyetli, sonuna kadar da galibiyeti arayan bir Hatayspor vardı. Gönül isterdi bugün buraya, bu soğukta gelerek bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar destekleyen ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızı mutlu evlerine göndermeyi ama bunu başaramadığımız için üzgünüm." dedi.

Hamzaoğlu: "Gol üretmede bugün sıkıntılıydık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da "yaralı" bir Hatayspor'a karşı maça çıktıklarını ifade etti.

Hatayspor'un geçen hafta aldığı mağlubiyeti unutturmak için oldukça istekli ve arzulu oynadığını aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Baskılı oynayacaklarını düşünüyorduk fakat ilk yarıda oyun olarak başa baş geçti gibi. Biz istediğimiz şeyleri çok fazla yapamadık. Tabii 3 gün önce bir maç daha oynadık. Seyahatlerin yorgunluğu biraz gözlemlendi, aynı takımla çıktığımız için. İkinci yarıya çıkarken değişiklikleri yaptık. Biraz daha, 10 dakika iyi bir görüntü sergiledik. Sonra yine rakibe verdik oyunu, daha sonra tekrar ele aldık ve maç sonuna kadar da bu şekilde sürdürdük diye düşünüyorum. Oyun olarak, mücadele olarak takımımdan memnunum ancak gol üretme konusunda bugün sıkıntılıydık. Biraz daha pozisyon üretebilmeliydik, daha net pozisyonlar yakalayabilmeliydik. Bu konuda biraz eksik kaldık ama sonuçta deplasmandan 1 puanla dönüyoruz."

Hamzaoğlu, milli arada sahalarında yapacakları Adana Demirspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.